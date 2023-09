Böse Schatten bei „Unter uns“: Was hat Rolle Verena zu verbergen?

Wie ehrlich ist die neue „Unter uns“-Rolle wirklich?

Verena Keyser (gespielt von Sarah Koch) ist die Neue in der „Konditorei Weigel“. Ehrlich, ruhig und zurückhaltend – so könnte man sie wohl beschreiben. Doch häufig sind stille Wasser besonders tief und so muss man sich jetzt auch bei der so lieben Konditorei-Angestellten fragen, ob da nicht mehr dahintersteckt. Was genau passiert und was Schauspielerin Sarah dazu sagt, gibt es im Video zu sehen.