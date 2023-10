„Ich habe mein Wort gegeben. Und wenn ich sage ‘Ich komme’, dann bin ich am Start! Dann kneife ich die Ar***backen zusammen und versuche, was aus mir rauszuholen“, erklärt die ungeschminkte Natascha Ochsenknecht in ihrem Instagram-Video. Das betitelt sie passend mit „Nur die Harten kommen in den Garten.“