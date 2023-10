Unbeliebte Herbstgäste: Diese Hausmittel helfen gegen Stinkwanzen

Mit dem Einzug des Herbsts laufen in der Natur die Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit an. Dazu gehört auch die Suche nach einem geeigneten Winterquartier. Unter anderem versuchen sich Stinkwanzen, wenn es kühler wird, in unseren warmen Häusern oder Wohnungen einzunisten. Sie sitzen zu Dutzenden an Hauswänden und krabbeln durch offene Fenster ins Innere. Dort können sie die Bewohner ganz schön erschrecken: Schwirren sie umher, brummen die Tiere sehr laut. Gesundheitlich sind Stinkwanzen völlig harmlos, ihrem Namen können sie allerdings gerecht werden. Wie wird man die Tierchen los und welche Hausmittel helfen?