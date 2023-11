Als Gastgeber des Turniers ist Deutschland bei der Auslosung als Kopf der Gruppe A gesetzt und kann in der Gruppenphase der Europameisterschaft nicht auf die jeweiligen Erstplatzierten der Qualifikationsgruppen treffen.

NITRO überträgt an den finalen Spieltagen der European Qualifiers mit Italien vs. Mazedonien (17.11., 20:15 Uhr) und Ukraine vs. Italien (20.11., 20:15 Uhr, live aus Leverkusen) zwei Highlight-Partien aus der hochspannenden Quali-Gruppe C.

RTL überträgt zur UEFA EURO 2024 zwölf EM-Spiele live im Free-TV und berichtet mit ausführlichen Highlight-Rechten plattformübergreifend und direkt nach Abpfiff über alle 51 Partien des Turniers.