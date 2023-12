Den Blick konzentriert nach vorne gerichtet und den Haltegriff fest in den klitzekleinen Händchen: Baby Charlotte hält sich bei ihrer ersten Reitstunde wacker auf dem Ponyrücken. Natürlich passt Papa Gunther auf, dass die Kleine nicht runterfällt und stützt sie ein wenig. Doch das ist gar nicht nötig, so fest wie sich das Strahlemädchen hält. „Die Charlotte hat sich gar nicht dumm angestellt“, stellt auch Mama Kathrin schnell fest. Und Spaß scheint es der Nachwuchs-Profireiterin auch zu machen. Als es eigentlich Schlafenszeit ist, schüttelt sie nämlich heftig den Kopf und will gar nicht mehr vom Pony runter ... Das war garantiert nicht die letzte Reitstunde!