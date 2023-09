So zum Beispiel Agnes Kowalska. Ihre Tochter geht in die 1. Klasse. Die Mutter sagt: „Ich habe das Gefühl, dass es die billigste, schnellste, einfachste Lösung ist. Also wird das einfach so gemacht auf Kosten der Menschen, die hier hinkommen, auf Kosten der Kinder, auf Kosten der Eltern.“ Wegen der fehlenden Sporthalle fallen 30 Plätze für die Offene Ganztagsschule (OGS) weg. Die Stadt hat die Pläne am Montag vorgestellt. Die Verantwortlichen sagen, dass sie keine andere Wahl hätten, weil die anderen Unterkünfte so gut wie voll sind.