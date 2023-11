Traum-Hochzeit! Deutscher Rad-Star Simon Geschke hat Ja gesagt

„Bester Tag dieses Jahres, bis jetzt“, schrieb das frisch vermählte Ehepaar auf Instagram. Dazu postete es mehrere Bilder von der Hochzeitsfeier. Dabei im Fokus: das schöne, weiße Traumkleid seiner Frau, die wunderbare Location auf einem Hofgut im Grünen und die ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Hier und da gab es aber auch einen innigen Kuss.

Lese-Tipp: Das Traumpaar plappert ihn aus! Das bedeutet der Name des Babys von Ann-Kathrin und Mario Götze

Geschke gehört zu den erfolgreichsten Rad-Profis aus Deutschland. Im Jahr 2015 gewann er sogar mal eine Etappe bei der Tour de France – dem wohl wichtigsten Rennen der Welt – und machte sich so einen Namen. Der gebürtige Berliner nahm auch an Olympischen Spielen teil (2016 in Rio de Janeiro). Aktuell fährt er für das Team Cofidis – und immer auch für seine große Liebe! (nlu)