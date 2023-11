Tragisch! Heino kam zu spät an Hannelores Sterbebett

Sie galten als unzertrennlich, doch ihre letzte Reise trat Hannelore alleine an!

Schlagerstar Heino (84) hat die große Liebe seines Lebens verloren. Mit 82 Jahren ist Hannelore Kramm letzte Woche in Kitzbühel verstorben. Besonders tragisch: Der Sänger hat es nicht rechtzeitig an ihr Sterbebett geschafft, weil er bei einer TV-Produktion in Berlin war. Im Video lässt unser RTL-VIP-Experte Sebastian Klimpke den wohl traurigsten Moment in Heinos Leben Revue passieren.

