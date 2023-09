Das tote Tier sei dem Paar in einem Müllsack übergeben worden, erzählt eine Freundin dem neuseeländischen Portal Stuff. Die beiden seien „am Boden zerstört". Erst beim Öffnen des Müllsacks hätten Logan und Piri erfahren, auf welche Weise ihr geliebter Vierbeiner zu Tode gekommen war. „Er hatte eine Schusswunde im Kopf", sagt Kara Hull. „Ihn so zu sehen, war so schmerzhaft." Der Familienhund wurde am folgenden Tag unter seinem Lieblingspflaumenbaum begraben.