Gemeinsam mit Schwiegertochter Melissa teilt Thomas Gottschalk auf Instagram einen kurzen Clip von dem besonderen Familientreffen im sonnigen Malibu. Darin ist zu sehen, wie der 73-Jährige mit breitem Grinsen Crêpes für seine Liebsten zubereitet. Es folgen Aufnahmen des Moderators mit seinem kleinen Enkel Basti im großen Außenpool – und am Ende wird noch mit Sohn Roman im zugehörigen Whirlpool entspannt.

Lese-Tipp: Jetzt will Thomas Gottschalks Sohn Roman auch vor die Kamera!

Thomas Gottschalk – der seinen Hauptwohnsitz inzwischen wieder in Deutschland hat – ist damals mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Sohn Roman war zu diesem Zeitpunkt noch 15 Jahre alt. Anders als seinen Vater hat es ihn nicht mehr zurück in die Heimat gezogen.Trotzdem sehen sich die beiden regelmäßig – wohl auch weil Thomas und seine Karina Mroß (61) einen Zweitsitz vor Ort haben.