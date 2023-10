Die Liebe sorgt für Gesprächsstoff – egal ob bei Jung oder Alt. Allerdings scheint es zwischen den Generationen am Verständnis zu hapern: Laut einer neuen Studie der Dating-App „Tinder“ haben 88 Prozent der jüngeren Generation zwischen 18 und 25 Jahren das Gefühl, beim Thema Dating und Beziehungen eine ganz andere Sprache zu sprechen als ihre Eltern. Dabei würden sich rund die Hälfte der „Gen Z“-Angehörigen wünschen, sich mehr mit Älteren darüber auszutauschen.

„Tinder“ will helfen – und hat deshalb jetzt ein „Dating Glossary“ veröffentlicht, also ein Lexikon, in dem man aktuell beliebte Begriffe und Formulierungen nachschlagen kann, wenn man nicht mehr ganz mitkommt. Wie sieht’s bei Ihnen aus – sprechen Sie „Tinderisch“ und wissen bei Wörtern wie „cringe“, „woke“ oder „ghosten“, worum es geht? Machen Sie den Test mit unserem Quiz! (rka)