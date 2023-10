Doch was war passiert? Wie Damions Familie erzählt, hätten die Ärzte ein Morphium ähnliches Opiat in seinem Blut nachweisen können. Keinen Alkohol, keine Drogen – lediglich dieses eine Medikament. Die Vermutung: Ein anderer Party-Gast soll Tropfen davon in Damions Getränk gemischt haben. Die Folge: Damion wurde bewusstlos, musste vom Rettungsarzt 16 Minuten lang reanimiert und anschließend ins Koma versetzt werden.

Lese-Tipp: Erste Hilfe rettet Leben: So funktioniert die Herzdruckmassage

Laut der Familie habe es widersprüchliche Aussagen anderer Party-Gäste gegeben: So habe Damion laut ihnen Alkohol getrunken, was ein Bluttest nicht bestätigt habe. Auch habe man angeblich versucht, den 17-Jährigen zu reanimieren, doch der Rettungsarzt habe der Mutter gesagt, dass das nicht der Fall gewesen sei: „Der Notarzt hat mir gesagt ‘Es wurde keine Erste Hilfe vorher bei Ihrem Sohn geleistet’, sonst wäre es gar nicht erst so weit gekommen.“

Was genau passiert ist, bleibt bislang offen. Wie die Familie uns im Gespräch erzählt, halten die Ermittlungen der Polizei derzeit noch an.