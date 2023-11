GZSZ-Star Iris Mareike Steen und Olivia Marei sind nicht nur in der Serie befreundet, die beiden verbindet auch eine enge Freundschaft in ihrem Privatleben. Umso schöner, dass die beiden zusammen arbeiten und sich täglich sehen. Doch wenn eine dann mal für längere Zeit weg ist, für eine Weltreise oder wegen einer Babypause, wird sich sehr vermisst: „Ich hab richtig doll gemerkt, dass jetzt in der Zeit, in der du nicht da warst, dass du schon wirklich sehr sehr wertvoll bist. Und dass es voll das Geschenk ist, dass man mit so engen Freunden zusammenarbeiten darf.“