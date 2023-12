„Hey!“ ist 2019 herausgekommen. Stell dir vor, du sitzt 2017 da und fängst an, Musik zu schreiben und machst dir Gedanken: Was passiert denn, wenn der Klimawandel gar nicht mehr aufzuhalten ist? Was ist, wenn Dinge auf die Menschheit treffen, mit denen wir nicht geplant haben? Was passiert, wenn eine weltweite Pandemie die Menschheit trifft? Da denkst du 2017 ja nicht daran, dass das alles passiert. Das hat uns selbst ein bisschen Angst gemacht. Wenn ich mir heute die Texte auf dem Album „Hey!“ anschaue, denke ich: Das ist erschreckend vorausschauend gewesen. Wir haben dann beschlossen, dass wir nicht nochmal in die gleiche Kerbe schlagen können.

Die ersten Songs, die wir für „Himmelfahrt“ geschrieben haben, haben wir dann verworfen. Die liegen im Abfalleimer.