Auf einer Zugfahrt ist Stefanie Giesinger langweilig und sie blättert durch die Fotoalben auf ihrem Handy. Dabei gerät ihr auch ein Schnappschuss in die Finger, der sie an eine Zeit erinnert, in der es ihr gar nicht gut ging. Sie postet das Bild in ihrer Instagram-Story. Darauf ist das Model ungeschminkt, hat Pickel und sieht – nach eigenen Angaben – „aufgedunsen“ aus. Das hatte allerdings einen Grund: „Was ja kaum jemand wusste, dass ich da gerade mit Antidpressiva anfing.“

Weil damals niemand ahnte, wie schlecht es Stefanie ging, habe sie viele „blöde Kommentare“ zu ihrer Haut und ihrem Aussehen bekommen, schreibt sie. Sie sei auch immer wieder gefragt worden, ob sie schwanger sei. „Kaum unwohl gefühlt in meiner Haut“, schreibt die GNTM-Siegerin ironisch.

An ihre Follower appelliert sie: „Seid nett zu allen, ihr wisst nie, was eine andere Person gerade durchmacht!“