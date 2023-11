Mit Sankt Martin verbinden Sie einen roten Mantel und ein Pferd, sind sich aber nicht sicher, warum wir ihn darum ehren? Dann aufgepasst:

Martin bzw. Martinus wurde 316 oder 317 nach Christus in Savaria (heute Szombathely, Ungarn) geboren und war ein römischer Soldat. Der Legende nach ritt er an einem kalten Tag im Winter im Norden des heutigen Frankreichs an einem Bettler vorbei. Weil dieser fror, teilte Martin seinen Mantel mit seinem Schwert und schenkte dem Bettler die Hälfte.

In der darauffolgenden Nacht soll Martin der Bettler im Traum erschienen sein und sich als Jesus Christus zu erkennen gegeben haben. Martin ließ sich daraufhin christlich taufen, verließ die Armee und wurde Priester.

