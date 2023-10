Zu dieser Veranstaltung hätte man lieber eine Frau einladen sollen „die tatsächliche und echte Gewalt erleben musste“, so die 34-jährige. Stattdessen habe man der „Dame, die sogar selbst von sich sagt, Till Lindemann hätte sie nie angefasst“ eine Bühne gegeben: „Über die Ermittlungen wegen Falschaussagen in Vilnius wollen wir erst gar nicht anfangen.“ Dorothee Bär habe versucht, das „Hin und Her“ in Shelby Lynns Aussagen „zu relativieren und für die Veranstaltung passend zu machen“.

Im Juni hatte Shelby Lynn behauptet, dass ihr nach einem Rammstein-Konzert im litauischen Vilnius K.O-Tropfen verabreicht worden sein sollen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich zudem mit blauen Flecken. Später hatten sich noch weitere Frauen gemeldet, die angeblich von Till Lindemann missbraucht worden waren.

„Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr", hatten dessen Anwälte verlauten lassen. Die Ermittlungen wegen übergriffigen sexuellen Verhaltens gegen Lindemann wurden inzwischen eingestellt.

