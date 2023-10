Auf dem roten Teppich der „Dalí Surreal“-Austellungseröffnung am Dienstagabend (17. Oktober) in Berlin brechen bei Sonya Kraus plötzlich alle Dämme: „Ich bin ja normalerweise Interview-erprobt, aber das Thema... echt...“ Der Moderatorin fehlen die Worte, Tränen füllen ihre Augen. Vor knapp einer Woche war sie mit ihrer Familie aus Tel Aviv zurückgekehrt – vor Ort erlebte sie den Schmerz der Menschen hautnah. „Ich denke an die Menschen, deren Verwandte irgendwo verschleppt wurden, die keine Gewisseheit haben – an Mütter, die nicht wissen, wo ihre Babys sind“, so ihre emotionalen Worte.

Lese-Tipp: 24 Stunden im Luftschutzbunker - Sonya Kraus bangte in Isreal um ihr Leben

Im Interview erinnert sie sich an einen Moment ihrer Rückreise aus Israel zurück, der einen besonders bitteren Beigeschmack hinterlassen hat: „Unser Taxifahrer, der ist letzten Mittwoch 50 geworden und hat uns zum Flughafen gefahren – ist danach nach Hause und hat sein Taxi abgestellt und hat seine Reservisten-Ausrüstung geholt und ist an die Front. Genau wie seine Tochter, die gerade als Grundschullehrerin anfangen wollte. Die hat nicht die Kreide in die Hand genommen, sondern als Reservistin wurde sie eingezogen. Und das sind alles Menschen, die wollen nicht kämpfen.“ Und für diese Menschen wünsche sich Sonya Kraus „ganz viel Solidarität“. (ean)