Sommerhaus-Ricarda kriegt ihr Fett weg: So sieht ihr Bauch 14 Tage nach der Absaugung aus

Ricarda Raatz ist zufrieden: So sieht ihr Bauch nach der Fettabsaugung aus.

„Mittlerweile habe ich hier vorne gar keine blauen Flecken mehr und der untere Bereich vom Bauch wird auch noch ganz flach werden!“ Gute zwei Wochen nach ihrer Fettabsaugung strahlt Ricarda Raatz bauchfrei in ihre Handykamera. Die Ex-Sommerhaus-Bewohnerin ist jetzt super happy mit ihrer Frontalansicht. Hinten sind die Spuren der Beauty-OP noch deutlich sichtbar: Ricardas unterer Rücken ist ziemlich blau und auch noch angeschwollen. Das werde sich aber noch geben, wie der Realitystar erklärt.

Das Wichtigste für Ricarda ist, dass sie keine Schmerzen mehr hat. Direkt nach der OP habe sie nachts kein Auge zu bekommen, aber das ist nun vorbei. „Ich konnte echt nicht schlafen, weil alles weh tat. Jetzt kann ich endlich wieder schlafen. Ich stehe einfach auf als wäre nix gewesen“, erklärt die Single-Lady ihrer Insta-Story.

Die Nebenwirkungen und Nachwirkungen einer Operation sind halt nicht ohne. Ricarda hat da bereits Erfahrungswerte. Schon bei Nase, Brust und Lippen hatte der Beauty-Doc seine Finger im Spiel. Ricarda kennt also die Risiken einer OP. Trotzdem wollte sie die Fettabsaugung am Bauch unbedingt. Das hat sie RTL schon nach dem großen Wiedersehen der Sommerhaus-Stars ( hier auf RTL+ streamen) verraten. Trotz viel Sport habe sie schon lange ein buchstäblich schlechtes Bauchgefühl: „Ich habe immer einen unteren Bauch gehabt. Der ist nie weggegangen … Ich habe damit ein Problem. Ich fühle mich nicht wohl damit“, erklärt Ricarda Anfang November. Nach dem Sommerhaus stand für sie fest, dass sie sich nochmal operieren lassen wird. Denn: „Ich muss ja für mich glücklich sein.“

Happy wirkt Ricarda mit ihrem neuen Bauch in ihrer Insta-Story tatsächlich. Sie geht brav zur Nachsorge und freut sich, dass sie ihren geliebten Kater nach der Operation wieder schmerzfrei auf den Arm nehmen kann.