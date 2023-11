„Ich habe ein Jahr in Gefangenschaft gelebt. Ich durfte ein Jahr nichts machen“, stellt Ricarda im RTL-Interview auf der Erotik-Messe Venus klar. Was sie damit meint, ist die Beziehung mit Ex-Freund Maurice Dziwak. Ihre Liebesgeschichte begann bei „Are You the One?“ 2022 und endete 2023, kurz nach ihrer Zeit im „Sommerhaus der Stars“. Nach den Dreharbeiten in Bocholt war Funkstille. Maurice machte Schluss meldete sich nicht mehr. Erst im RTL-Interview vor wenigen Wochen sahen sich die Streithähne wieder. Zu dem Zeitpunkt ist Ricarda noch auf 180, wie unten im Video zu sehen ist. Doch jetzt sieht ihre Welt schon wieder ganz anders aus.