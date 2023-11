„Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz.“

Was in der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ passiert ist, hat wirklich niemand kommen sehen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit Can Kaplan und Walentina Doronina müssen Gigi Birofio und Dana Feist umgehend ihre Koffer packen. Doch auch für Walentina und Can ist die Zeit in der Promi-WG vorbei. Und das Verhalten der beiden Paare hat noch weitreichendere Folgen, denn RTL hat sich entschieden: Sowohl Gigi und Dana als auch Walentina und Can sind beim großen Wiedersehen nicht dabei. Den ausschlaggebenden Grund dafür zeigen wir oben im Video.



