„Das, was gestern passiert ist, ich kann das immer noch nicht glauben“, fängt Aleks Petrovic die gewünschte Aussprache mit Vanessa Nwattu an. Ja, der heftige Streit mit seiner Liebsten steckt dem 32-Jährigen immer noch in den Knochen. Er fühlt sich von Vanessa bloßgestellt – und daraus macht er auch keinen Hehl. „Du hast mich hintergangen“, wirft er seiner Partnerin an den Kopf.

Das sieht Vanessa aber völlig anders. Schließlich habe Aleks sie unter Druck gesetzt und bevormundet. „Wann fängst du mal an dir mal was einzugestehen?“, so die 23-Jährige daraufhin. Doch Aleks zieht sich den Schuh nicht an und wird laut. Da ist die Sache für Vanessa klar: Sie geht einfach – mal wieder. Später im Interview bricht es dann völlig aus Aleks heraus und ihm laufen die Tränen übers Gesicht., sagt er mit gebrochener Stimme. Was Aleks’ TV-Vergangenheit mit der ganzen Situation zu tun hat, zeigen wir ebenfalls oben im Video.