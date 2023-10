Vor diesem Liebes-Gewitter sollten sich besser alle in Acht nehmen … Zwischen Aleks Petrovic und seiner Freundin Vanessa Nwattu knallt’s im Sommerhaus nämlich gewaltig. Es wird sogar so heftig, dass die sonst so sanftmütige Ex-„Temptation Island VIP“-Kandidatin das Muskelpaket einfach sitzen lässt – und zwar mit Ansage! Wie es dazu kommt, zeigen wir oben im Video.