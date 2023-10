Ein ganzer Club in tiefer, tiefer Trauer!

Was Edinaldo Gomes Pereira (35) in diesen Zeiten durchmacht, ist schier unvorstellbar. Nach einem Autounfall ist der vierjährige Sohn des Spielers von Antalyaspor gestorben. Unglaublich sind Mitgefühl und Anteilnahme auch bei seinen Teamkollegen und dem gesamten türkischen Club, der dem verstorbenen Davi in aller Demut gedenkt.