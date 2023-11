Sitcom-Klassiker „Die Nanny“ wird 30 Jahre alt - Fran, du bist eine geile Sau

Alle sprechen immer von „Sex and the City“ – eine Serie wie vom Modehimmel gefallen. Laut, progressiv, mutig. Doch was ist mit „Die Nanny“? Schließlich war Fran vor Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte da. Sogar deutlich früher – erst fünf Jahre nach „Die Nanny“ kam die erste Staffel „Sex and the City“ auf den Markt.



Drehbuch-Professor Timo Gößler von der Filmuniversität Babelsberg sagt: „Die Serie bringt alle Ingredienzien einer guten Sitcom mit. Zwei Welten prallen aufeinander.“ Die schrille Fran Fine komme aus einem kleinbürgerlichen jüdischen Umfeld in Queens und passe sich nicht in geringster Weise an. „Das ist genau die Anarchie, die eine gute Sitcom braucht.“ Genau wie bei Alf. „Er kommt als Außerirdischer in eine Familie - und in dem Fall hier kommt Fran Fine fast wie eine Außerirdische in die spießige und versnobte Welt der Upper Class und sieht überhaupt nicht ein, sich anzupassen.“ Ganz im Gegenteil sogar: Sie breche mit allen Regeln des Hauses. „Das tut sie aber immer mit dem Herzen auf dem rechten Fleck und deswegen sind wir immer auf ihrer Seite.“ Diese Frau war mutig, sie war verspielt, sie ließ sich absolut nichts sagen und, verdammt, sie war sexy. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass all meine Freundinnen – und ja, auch ich – so aussehen wollten wie Fran. Und was soll ich sagen? Leo-Muster und toupierte Haaren waren einfach unser Ding.