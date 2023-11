Es ist der 1. November, auch bekannt als Allerheiligen. Es ist ein Tag, an dem viele Menschen an geliebte Verstorbene gedenken. So auch Simone Ballack. 2021 verunglückte ihr Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich – er war damals gerade einmal 18 Jahre alt. Nun hat die 47-Jährige erneut mit einem rührenden Post an ihren viel zu früh verstorbenen Jungen erinnert. „Miss you“ (zu Deutsch: Ich vermisse dich) schreibt sie in ihrer Story zu einem Foto, das Emilio freudestrahlend vor einem Sonnenuntergang zeigt.

Dazu postet sie ein Emoji von einem gebrochen Herzen sowie eine brennende Kerze. Im Hintergrund läuft das Lied „See you again“ (zu Deutsch: Werde dich wiedersehen) von Wiz Khalifa. Dieser Song war 2013 eine Hommage an Schauspieler Paul Walker (†40), der nach einem tragischen Autounfall ebenfalls viel zu früh von uns gegangen ist.