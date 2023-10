Unmittelbar nach den tödlichen Schüssen nahm die Polizei bereits vier Männer fest, die in einem Auto in Tatortnähe unterwegs waren. Doch sie kamen wieder frei. Jetzt nehmen die Beamten erneut jemanden fest. „Er gilt als dringend tatverdächtig“, teilt die Polizei mit.

In der Nähe seiner Wohnung in Heimfeld überwältigen sie den mutmaßlichen Schützen: Ein 30-jähriger, deutscher Mann, der das Opfer bereits vor der Tat gekannt habe. Er sei am 1. Oktober kurz nach den Schüssen mit seinem Auto geflüchtet. Jetzt sitzt er wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen stehen noch ganz am Anfang“, so die Polizei. (dpa/jjä)