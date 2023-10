Shark FlexStyle: Die günstigere Dyson-Airwrap-Alternative?

Der FlexStyle von Shark ermöglicht Beauty-Fans mit seinen fünf verschiedenen Styling-Aufsätzen vielfältige Looks. Nicht nur Locken, sondern auch voluminöse Föhnfrisuren oder geglättete Haare stehen somit an der Tagesordnung. Laut Hersteller soll der FlexStyle zudem keine Hitzeschäden sowie weniger Frizz verursachen. Dank des sogenannten Coanda-Effekts zieht ein zirkulierender Luftstrom die Haare an und stylt die Mähne mit so wenig Hitze wie möglich.

Die Qualität des Produktes können 60 Kunden übrigens bestätigen: Mit guten 4,5 von fünf Sternen loben die Nutzer den vielfältigen Einsatz bei diversen Haartypen und betonen insbesondere die langanhaltenden Style-Ergebnisse mit dem Diffusor-Aufsatz.