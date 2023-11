Sex-Stellungen: Die Favoriten der Männer - und was sie Frauen bringen

Auch wenn Männer gerne vorgeben, auf ausgefallene Praktiken zu stehen, erweist sich die gute, alte Missionarsstellung als wahrer Liebling: Sie liegt auf dem Rücken und er auf ihr.



Warum Männer diese Stellung lieben:



Der Klassiker ist bei Männern so beliebt, weil er die absolute Nähe zur Partnerin garantiert: Zärtliche Küsse, tiefe Blicke und zusätzlich spürt er ihre Brüste an sich gepresst - auch Männer lieben Zärtlichkeit! Hier kann der Mann seine Dominanz ausspielen, allerdings auf eine beschützende Art. Zum prickelnden Highlight wird die Missionarsstellung, wenn die Partnerin die Beine um den Mann schlingt, so dass er noch tiefer eindringen kann.



Sexualforscher fanden zudem heraus, dass Männer eher klassische Sex-Stellungen bevorzugen. Abwechslung wird zwar begrüßt, aber niemand möchte das Kamasutra rauf und runter klappern.



Warum Frauen bei dieser Stellung auf ihre Kosten kommen:



Die Missionarsstellung garantiert Nähe pur und sinnliche Erotik. Zudem können Sie es sich in den Armen Ihres Liebsten bequem machen und seine Leidenschaft genießen. Teure Mittel und Strategien gegen Stress? Diese Mission garantiert Entspannung. Wem das jedoch immer noch zu langweilig ist, kann die Missionarsstellung durch Fesselspiele erweitern und sich so dem Partner ganz ausliefern.



