Der Herbst könnte so schön sein mit all der Farbenpracht, die er uns in der Natur bietet. Wäre da nur nicht der Herbstblues, der viele von uns plagt.

Kennen Sie das auch? Statt zu einem gemütlichen Spaziergang verschanzt man sich dann doch lieber in der Wohnung. Aber was kann man tun, wenn einen dieses Gefühl überkommt? Nina Buschek, Expertin der Apotheken Umschau, weiß, mit welchen Tricks wir dem Herbstblues entkommen und die goldene Jahreszeit genießen können.