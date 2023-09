Der Hauptgrund für die Container: Immer mehr Bäder schließen in NRW. Die Optionen für Schulen werden weniger. Aber Ministerpräsident Hendrik Wüst meint, die Kommunen erhalten genug finanzielle Unterstützung: "Wir sind mit den Kommunen immer wieder im Austausch darüber. Die kommunale Finanzausstattung. Was dann am Ende damit gemacht wird, ist natürlich Entscheidung der Städte und Gemeinden selber. Wir füllen jetzt hier eine Lücke, die aus unterschiedlichen Gründen entstanden ist, weil wir wollen, dass Kinder schwimmen lernen", so der CDU-Mann.