Ganze 20-22 Kilo mehr bringe sie inzwischen auf die Waage, verrät Ann-Kathrin Götze ihren Fans in ihrer Instagram-Story bei einer Fragerunde. „Ich würde es gar nicht wissen, wenn sie mich nicht beim Arzttermin jede Woche wiegen würden“, erklärt Ann-Kathrin. Doch auch wenn sie die Zahl jetzt kennt, lässt sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen: „Und ich will’s auch eigentlich gar nicht wissen, weil es alles in ein paar Monaten wieder runter sein wird. Also warum deswegen stressen?“

Lese-Tipp: Ann-Kathrin Götze wagt Babybauch-Auftritt auf dem roten Teppich

Schließlich nahm die 33-Jährige auch in ihrer Schwangerschaft mit Sohn Rome (3) ganze 25 Kilo zu und hatte schnell ihre alte Figur zurück.