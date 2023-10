Mit viel Baby Glow und süßer Babykugel legte Ann-Kathrin Götze (33) einen echten Glamourauftritt bei der Fashion-Show von Marc Cain in Stuttgart hin. Ihren Auftritt auf dem roten Teppich hat sie sich aber vorab gut überlegt, denn natürlich will die werdende Mama kein Risiko eingehen. „Ich denke, noch ist es in Ordnung. Sobald man das ein oder andere Wehwehchen hat, würde ich es nicht mehr machen. Aber ich fühle mich gut."

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram hatte Ann-Kathrin vor Kurzem verraten, dass es sich um eine Risikoschwangerschaft handelt: „Die Chancen auf eine weitere Frühgeburt sind leider sehr hoch und ich möchte das nicht noch einmal für das Baby.“ Ihr erster Sohn Rome kam im Juni 2020 acht Wochen zu früh zur Welt.