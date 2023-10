Schulen zu, Läden geschlossen! Was feiern wir eigentlich genau am 3. Oktober?

Am 3. Oktober 1990 tritt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) offiziell der Bundesrepublik Deutschland (BRD) bei. Nach 41 Jahren der Trennung und einer Mauer, die durch das ganze Land ging, ist Deutschland endlich wieder vereint. Diesem Tag vor nunmehr 33 Jahren gedenken wir mit dem Tag der Deutschen Einheit.

Auch wenn viele die deutsche Einheit mit dem Mauerfall am 9. November 1989 verbinden, wird dieser Tag damals nicht als Feiertag auserkoren. Denn: Am gleichen Datum erlebte Deutschland 1938 die Reichsprogromnacht – jene Nacht, in der es zu unzähligen Verhaftungen, Morden und Misshandlungen an Juden kam und in der jüdische Geschäfte, Synagogen und Wohnungen geplündert und zerstört wurden.