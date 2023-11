Schüler klagen gegen Legasthenie-Vermerk im Zeugnis - mit Erfolg!

In Schulzeugnissen darf vermerkt werden, wenn Teilleistungen bei der Benotung außer Acht gelassen wurden, sagt nun das Gericht. Unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit könne dies sogar geboten sein, sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth. Eine solche Regelung darf aber nicht nur auf Fälle der Legasthenie - also einer Lese-Rechtschreib-Störung - begrenzt werden.

Die drei ehemaligen Abiturienten aus Bayern mit Lese-Rechtschreib-Störung meinen, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durch Hinweise wie „Auf die Bewertung von Rechtschreibung wurde verzichtet“ abgeschreckt würden, deswegen hatten sie geklagt.

Menschen mit Behinderung bekommen in Schulprüfungen einen sogenannten Nachteilsausgleich. Das kann zum Beispiel bei Legasthenikerinnen und Legasthenikern bedeuten, dass sie mehr Zeit zum Schreiben bekommen.

Lese-Tipp: Hat euer Kind Legasthenie? Diese Anzeichen deuten auf eine Lese- und Rechtschreibschwäche hin

Außerdem gibt es in vielen Bundesländern - darunter Bayern - die Option auf „Notenschutz“. Auf Antrag lassen Lehrer die Rechtschreibung dann nicht in die Noten mit einfließen. Sie vermerken im Zeugnis, dass sie die Leistung anders bewertet haben. Nach Auffassung der Schulbehörden soll dies die Aussagekraft von Zeugnissen sicherstellen, hatte der Vorsitzende des Ersten Senats, Stephan Harbarth, bei der Verhandlung im Juni in Karlsruhe erläutert.

Das sahen die drei bayrischen Schüler, die schon 2010 Abi gemacht hatten, anders: Sie fühlten sich diskriminiert und klagten sich seit 2015 durch die Instanzen.