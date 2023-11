Ursprünglich wollte der 51-Jährige mit seinem Programm „This Is My Time - Die Show“ am 1. Dezember in Siegen starten. Doch sein Gesundheitszustand hat ihm nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Ich bin krank geworden, und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen“, erklärte Sasha den Fans bei Instagram. Er habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt. Aber jetzt sei er kurz vor einer Lungenentzündung. „Und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken“, so der Sänger.

