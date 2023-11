Sie ist verheiratet, lebt mittlerweile in Dubai, hat zwei Kinder und ist erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin. Kein Wunder also, dass Fans Fragen haben. Und die beantwortet Sarah Harrison auch gerne. So auch jetzt. In einer Instagram-Fragerunde interessiert einen Fan, warum Sarah nach so vielen Jahren die Pille abgesetzt hat. Sie sei doch gut damit gefahren.



„Man wird älter und irgendwann habe ich mich mit dem Thema Pille intensiver beschäftigt. Wollte nach so vielen Jahren einfach weg von den Hormonen und diese Tablette, die ich jeden Abend über sooo viele Jahre Abends genommen habe. Ich hab sie echt gut vertragen und ich glaube, für viele ist das auch eine gute Möglichkeit für die Verhütung, aber nach 17 Jahren hat’s mir gereicht“, lautet Sarah Antwort. Wir haben bei Gynäkologin Dr. Judith Bildau nachgefragt: Was sind die Gefahren der Pille, wie lange sollte man sie nehmen und warum steht sie aktuell so sehr in der Kritik?



