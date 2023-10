Sarah Harrison plaudert aus: Wie es um Kind Nummer drei steht

Klingt ganz danach, als wollten die 32-Jährige und Ehemann Dominic Harrison ein weiteres Kind eher vermeiden. „Was sind eure Gründe, die gegen ein drittes Kind sprechen?“, will ein Follower wissen. „Hat man keins, kommt die Frage: Warum? Wann? Wieso? Hat man eins, fragt man nach Kind zwei. Hat man zwei Kinder, fragt man nach Kind drei. Fühlen uns so gut mit unseren Mädels. Finde zwei Kinder zu haben so toll und denke, das wird auch so bleiben“, antwortet die Dubai-Auswanderin und stellt klar: „Nochmal von vorne anzufangen jetzt wäre zu viel für mich aktuell.“

Scheint ganz so, als würde es erstmal kein Geschwisterchen für Mia Rose (5) und Kyla (3) geben… (rla)