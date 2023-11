Tatsächlich steigen auch die Ausgaben für das Bürgergeld um 2,1 Milliarden Euro, wie das Bundesarbeitsministeriums am Freitag bestätigt. Allerdings gebe es mehrere Gründe: Inflation, die schlechtere wirtschaftliche Entwicklung und eben auch der Zuzug ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die sofort Anspruch darauf haben.

Fininazminister Christian Linder (FDP) will diese Ausgaben senken und die Geflüchteten aus der Ukraine schneller für den Arbeitsmarkt fit machen. „Das sind hunderttausende Menschen, die im Prinzip dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen aber gegenwärtig nicht arbeiten, sondern soziale Leistungen beziehen“, sagt Linder im RTL-Interview. Hier müsse man die ganze Palette an Maßnahmen einsetzen. „Von der Beseitigung von Qualifikationsmängeln, über die Vermittlung von Jobangeboten und im schlimmsten Fall, wenn jemand sich verweigert, müssen auch Leistungen gekürzt werden“, so der FDP-Politiker.