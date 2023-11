Das Strahlen ist bei Linda Hesse nicht mehr aus dem Gesicht zu kriegen. Kein Wunder, die frischgebackene Mama genießt ihr neues Familienglück in vollen Zügen, Anfang Mai verkündete sie die Geburt ihres ersten Kindes mit einem süßen Schnappschuss bei Instagram. Damals verriet sie auch direkt, wie der Junge heißt.

Lese-Tipp: Schwangere Linda Hesse verrät Details zu ihrem ersten Baby

Doch der Name stand nicht direkt fest, wie sie uns im Interview am Rande des RTL-Spendenmarathons erklärt. Sieben Tage lang war ihr Söhnchen namenlos. „Meine beste Freundin fand es ganz fürchterlich. Sie hat mich jeden Tag nach der Geburt gefragt, wie er jetzt heißt und sie meinte so: Das kannst du nicht machen. Dieses Kind braucht einen Namen“, so die Neu-Mama, die sich nicht stressen lassen wollte. Zusammen mit ihrem Partner Steffen ließ sie sich viel Zeit bei der Namenswahl – aus gutem Grund. Was dahinter steckt, sagen wir euch im Video.