Sängerin Anastacia: „Der Krebs begleitet mich bis heute“

In den Jahren 2003 und 2013 wird Popstar Anastacia durch ihre Brustkrebsdiagnosen aus dem Leben gerissen. Auch wenn sie die Krankheit beide Male erfolgreich bekämpft hat, hat sie emotionale Spuren hinterlassen. Im Gespräch auf der „YES!CON“, Deutschlands größter Krebs-Convention, verrät sie uns am Samstag (14.Oktober) in Berlin: „Der Krebs begleitet mich bis heute. Er ist nie verschwunden.“

Seit Jahren engagiert sich die 55-Jährige deshalb für den Kampf gegen den Krebs, lässt sich auf ihrem eigenen Weg filmen und fordert ihre Fangemeinde auf, rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen. Für ihr „außerordentliches Engagement“ wurde sie im Rahmen der „YES!CON“ am Wochenende nun mit einem Award geehrt.

Was ein entscheidender Faktor auf dem Heilungsweg sein kann? Das erklärt uns Anastacia im Interview: „All jene von uns, die das durchgemacht haben oder unsere Familienmitglieder, die das gerade durchmachen, brauchen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind und eine Gemeinschaft, die ihnen die Kraft gibt, das alles zu überstehen.“ Ihr selbst sei ihr Umfeld damals eine große Stütze gewesen. (ean)