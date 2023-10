Am 20. Oktober sollen Mingalim und Chizhevsky geheiratet haben, das berichtet der britische Mirror. Das jetzige Ehepaar soll sich in einem Waisenhaus kennengelernt haben, als Chizhevsky gerade mal 13-Jahre alt gewesen sein soll. Demnach habe Mingalim dort als Gesanglehrerin gearbeitet – und den Jungen bald darauf aufgezogen. Rasch danach soll sich die Liebe ihren Weg gebahnt haben, soll die 53-Jährige lokalen Medien berichtet haben: „Unsere Beziehung ist perfekt. Wir können nicht ohneeinander leben. Wir sind auf einer Wellenlänge“, so Mingalim. Doch genau das entsetzt nun die Behörden in der russischen Teilrepublik Tartastan, wo Mingalim und Chizhevsky leben.

Denn Mingalim habe noch fünf weitere Kinder adoptiert, wie der Mirror schreibt. Aber: Inzwischen habe die zuständige Behörde die vier Mädchen und einen Jungen der Obhut der 53-Jährigen entzogen. Der Plan ihres frisch Angetrauten und ihr sei es deshalb, nach Moskau zu ziehen, wo ihre restlichen Adoptivkinder „frei leben können“, wie das britische Medium sie weiter zitiert. So weit, so ungewöhnlich – was auch in den Sozialen Medien für Auseinandersetzungen unter Beobachtern sorgt.