"RTL - Wir helfen Kindern": Pietro Lombardi und seine Laura im Einsatz

Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte, Laura Maria Rypa, möchten der Klinik, die ihnen nach der Geburt ihres Sohnes geholfen hat, etwas zurückgeben. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons besuchen die beiden die Frühchenstation an der Universitätsklinik zu Köln. Am 17. November 2023 wollen der Sänger und seine Partnerin dann im Studio für finanzielle Unterstützung werben. RTL gab das Projekt, das gemeinsam mit der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" und dem Bundesverband "Das frühgeborene Kind" auf den Weg gebracht wurde, per Pressemitteilung bekannt.