Der Super Bowl 2024 wird doppelt gut!



Live vor dem Super Bowl am 11. Februar 2024 zeigt RTL ab 20.15 Uhr das Mega-Sport-Event „American Ice Football“. Moderiert wird das Showereignis von dem Quarterback unter den Showmastern: Elton! 10.000 Menschen werden in der SAP Arena in Mannheim zu Gast sein und im Anschluss an die Show das größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl erleben.



RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!