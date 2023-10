RTL trifft Take That: So sehr hat sich die 90er-Boygroup verändert

„Das sieht ja aus wie aus einem anderen Leben – ganz schön viele Haare“, staunt Gary Barlow als unser RTL-Reporter beim Interview am Mittwoch (18. Oktober) in Leipzig ein altes Foto der Band auspackt. Doch nicht nur am Aussehen machen die Mitglieder der ikonischer 90er-Boygroup fest, dass sie ins Alter gekommen sind. Howard Donald witzelt: „Man bekommt mehr Wehwehchen.“

Doch das Älterwerden bringt im Musikbusiness einen entscheidenden Vorteil mit sich, wie Howard klarstellt: „Wir waren damals zu jung, um über unsere Gefühle zu sprechen – es war schwer (...) Alles ging zu schnell. Wir wurden von einem Manager kontrolliert.“ Heute bestimmen sie selbst, was sie machen und wie sie klingen wollen. Auch wenn sie nur noch zu dritt unterwegs sind, beweisen sie das mit ihrem neuesten Album „This Life“, das am 24. November erscheint. Das RTL-Interview mit Take That gibt es oben im Video zu sehen.