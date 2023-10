Den Backofen auf 175 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Zuerst die Birnen in kleine Würfelchen schneiden und in einer ausreichenden Menge Schnaps marinieren. Wer es nicht zu alkoholisch mag, kann den Alkohol gut mit Wasser verdünnen!



Dann starten wir mit dem Teig: Dazu Butter und Zucker schaumig schlagen. Nach und nach die Eier unterheben. Jedes circa eine Minute lang in den Teig einrühren, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. Die trockenen Zutaten (Mehl, Backpulver, Zimt, Natron und Vanillezucker) vermischen.

Am fluffigsten wird der Teig, wenn man die trockenen Zutaten nun nach und nach gesiebt in den Teig gibt, dabei stets weiterrühren. Zum Schluss die Orangenlimonade hinzufügen. Wenn der Teig schon sehr flüssig ist, etwa, wegen größeren Eiern, reichen auch 70ml. Zum Schluss die marinierten Birnen abgießen und unter den Teig heben.



Eine Muffinform mit Förmchen auslegen und den Teig in die Förmchen geben.



Die Cupcakes für 25 Minuten bei 175 Grad backen lassen.