Rocco Stark macht sich rar - das steckt dahinter

Rocco Stark mischte schon bei zahlreichen Reality-TV-Shows mit – der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht scheute weder den australischen Dschungel noch das Kräftemessen mit anderen Reality-TV-Stars. 2021 machte er mit einer Lauf-Aktion von sich reden, mit der er ein Zeichen gegen Rassismus und Homophobie setzen wollte. Rocco wollte ursprünglich zum Vatikan laufen, Pandemie bedingt joggte er schließlich in seiner Heimat Boltenhagen insgesamt 1.770 Kilometer. Im selben Jahr suchte er zudem bei „Take me Out“ nach einer neuen Liebe. Diese scheint Rocco bisdato aber nicht über den Weg gelaufen zu sein. „Ich bin gerade Single und das ist auch absolut in Ordnung so“, verrät er im RTL-Interview.

Lese-Tipp: Ex-Dschungelcamp-Traumpaar Rocco Stark & Kim Gloss: Tochter Amelia ist ganz schön groß geworden

Aber nicht nur in Sachen Traumfrau herrscht Abstinenz: „Ich bin gerade in einer Challenge mit mir selbst, die mir verbietet auf Instagram und Netzwerken zu sein“, erklärt der 37-Jährige. Im Mai 2023 hatte er seinen letzten Post mit den Worten „Good night“ abgesetzt. Aber er verzichtet nicht nur auf Social Media. „Noch anderthalb Monate, dann habe ich wieder ein Jahr nichts getrunken.“ Während er auf Alkohol gänzlich verzichtet, startet der 37-Jährige aber aktuell beim Sport wieder durch.

