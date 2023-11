Riccardo Simonetti vom Antrag überrascht: DAS hätte er anders gemacht

Bei der Weihnachtsparty von Lena Gercke in Berlin treffen wir am Mittwoch (29. November) auf den frisch verlobten Riccardo Simonetti. Erst vor wenigen Tagen verkündet er mit einem Instagram-Schnappschuss seines Verlobungsrings: „Ich habe eine lange Zeit darüber nachgedacht, ob und wie ich es euch sage, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Also hier ist es: Wir sind verlobt.“ Er und sein Steven, mit dem der Entertainer seit 2020 liiert ist, wagen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung.

Angesprochen auf den Antrag, strahlt der Entertainer am gestrigen Abend über beide Ohren. Gegenüber RTL verrät er, dass er keinen blassen Schimmer von seinem Glück hatte. Was er persönlich anders gemacht hätte und warum am Ende trotzdem alles SO perfekt war, plaudert Riccardo oben im Video aus.