Riccardo Simonetti: „Wir sind verlobt!“

Seit 2020 ist Steven der Mann an seiner Seite, doch wirklich viel weiß man über ihn bis heute nicht. Auch auf dem Verlobungsfoto versteckt der Lockenkopf sein Gesicht hinter Simonetti.

„Ich habe eine lange Zeit darüber nachgedacht, ob und wie ich es euch sage, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Also hier ist es: Wir sind verlobt“, schreibt Simonetti auf Instagram und hält seinen Verlobungsring stolz in die Kamera.

An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattforminstagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Weitere Einstellungenkönnen Sie imPrivacy Centervornehmen.

Zumindest aber so viel: Sein Verlobter scheint überaus romantisch veranlagt zu sein! So fand der Heiratsantrag in einem mit Herzluftballons und Rosen dekorierten Zimmer statt. Wer könnte da „Nein“ sagen?!