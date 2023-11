Reporter undercover: Das miese Geschäft mit dem Kinderwunsch

Hormonbehandlung, Samenspende, künstliche Befruchtung – auf Kinderwunschmessen gibt es scheinbar für alle Probleme ein passendes Institut. Und das Angebot ist riesig. RTL hat sich mit versteckter Kamera auf so einer Messe in Deutschland umgesehen.

„Wir haben Kontakt zu einer Klinik in Prag, und die sind viel günstiger als in Deutschland“, heißt es an einem Stand für künstliche Befruchtung. Einige Meter weiter bietet ein Institut eine Leihmutterschaft in Georgien an. Und das, obwohl Leihmutterschaften in Deutschland verboten sind. Die Frau am Stand nennt das „eher eine Grauzone“ und erwähnt nicht, welche juristischen Schwierigkeiten auf Paare in Deutschland zu kommen können. Insgesamt soll die Leihmutterschaft knapp 45.000 Euro kosten. Unser Eindruck: Über ein Kind und eine Leihmutter wird hier wie über eine Ware geredet!

Lese-Tipp: Ana Johnson (29) kämpft mit unerfülltem Kinderwunsch: "Meine letzte Fehlgeburt ist drei Wochen her"